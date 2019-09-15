沙烏地阿拉伯國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）2處重要石油設施昨（14）日遭葉門叛軍用無人機襲擊，損失慘重，沙國已宣布關閉該國近半數石油設施，影響約5成原油出口，分析師預估，最壞恐讓全球原油價格每桶上升10美元，為了防止油價波動，美國已表示可能釋出戰略儲備石油因應。

綜合美國財經媒體CNBC、路透社報導，昨日葉門叛軍發動的10架無人機突然襲擊沙烏地阿美石油公司2處相當重要的石油設施，包括沙國當地最大、位在胡賴斯（Khurais）油田，以及全球最大、位在阿布蓋格（Abqaiq）的煉油廠。

這起攻擊讓沙國隨後宣布關閉該國近半數石油設施，影響每日約50%的原油生產，粗估沙國每日將減產570萬桶原油，相當於全球每日原油供應量減少約5%。

儘管各界尚在評估此次攻擊造成的衝擊，不過多位分析師已預期油價恐會飆升2位數。休士頓諮詢公司Lipow Oil Associates總裁里波（Andy Lipow）接受採訪時強調這次事件很大，他預期最壞的情況是傍晚開盤時，原油期貨價格每桶會上揚5至10美元。

能源資源機構Clearview Energy總裁Kevin Book表示，油價影響將會視石油設施修復的時間長短而定，他預期最短恐需要數周至數月不等。另外，能源業顧問公司Rapidan Energy Group總裁麥奈利（Bob McNally）分析，即便設施損壞程度不嚴重，下一個要考量的問題是這些無人機從哪裡來，「如果是來自於伊拉克，那原油價格就不會只是漲個幾美元，如果此次攻擊導致談判終止，甚至演變成報復、衝突升級，我認為油價很容易就會飆漲超過10美元。」

(中時電子報)