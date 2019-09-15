騎贓車飆百餘公里要借錢 卻因為這原因GG了 11:252019/09/15 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 56歲李姓男子因缺錢花用，從宜蘭市騎贓車到新北市找友人借錢，遭中和警分局查獲。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 56歲李姓男子因缺錢花用，先在宜蘭市偷竊一輛鑰匙未拔的機車，他一路從宜蘭市騎至新北市中和區想要向友人借錢，豈料，騎至新北市中和區中正路與板南路口時，因路況不熟悉、東張西望，遭中和警分局警員發現，當場發現他騎乘贓車，訊後依竊盜罪法辦。 據悉，李男日前騎機車行經中和區中正路與板南路口，在街頭東張西望，巡邏警員發現好心上前關心，卻發現李男神色慌張、面色有異，一查詢車牌號碼，竟發現李男騎乘的是贓車。 警方將李男帶回偵訊，他坦承，在宜蘭市偷竊一輛鑰匙未拔的機車。警訊後依竊盜罪法辦。 (中時 ) #發現 #中和區 #宜蘭市 #贓車 #板南路 也許您會感興趣 推薦閱讀 中和30年老店 「黃金帝王酥」享受帝王級美味 07:162019/09/11 生活 旅行社遭竊 警逮竊賊竟是員工男友 12:552019/09/11 社會 第5起本土屈公病例 又是國強嶺步道 15:392019/09/11 社會 新北中和婦人微燒 屈公病群聚卻延燒 15:332019/09/11 生活 太平大排疑現未爆彈 軍方：仍須確認 15:422019/09/11 社會 新北本土屈公病例增至7例 國強嶺成高風險區 17:172019/09/12 社會 本土屈公病 新北再添2例 04:102019/09/13 地方新聞 談判破裂開槍 中和街頭上演飛車追逐 12:112019/09/14 社會 年輕人感情糾紛 竟引發開槍又飛車追逐 16:062019/09/14 社會 30年老店 吃出五星級享受 04:092019/09/15 生活新聞 社會熱門新聞 心碎聽妻激戰小王叫床聲 綠帽夫抓姦竟被嗆… - 社會 三峽八條壽司驚傳火警 整間店幾乎全毀 - 社會 永康酒駕連環撞 16輛車及3店家遭殃 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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