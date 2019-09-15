56歲李姓男子因缺錢花用，先在宜蘭市偷竊一輛鑰匙未拔的機車，他一路從宜蘭市騎至新北市中和區想要向友人借錢，豈料，騎至新北市中和區中正路與板南路口時，因路況不熟悉、東張西望，遭中和警分局警員發現，當場發現他騎乘贓車，訊後依竊盜罪法辦。

據悉，李男日前騎機車行經中和區中正路與板南路口，在街頭東張西望，巡邏警員發現好心上前關心，卻發現李男神色慌張、面色有異，一查詢車牌號碼，竟發現李男騎乘的是贓車。

警方將李男帶回偵訊，他坦承，在宜蘭市偷竊一輛鑰匙未拔的機車。警訊後依竊盜罪法辦。

(中時 )