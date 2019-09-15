日本又發生高齡駕駛衝撞行人意外，一名75歲計程車駕駛突然開上人行道，總共造成7人受傷，其中一名女性重傷。肇事駕駛事後接受警方偵訊時說，不記得事發經過。

日本放送協會（NHK）報導，昨天晚間一輛計程車突然開上人行道撞到行人，消防單位表示，共有7人受傷，其中一人重傷。

這起意外發生在日本時間昨天晚間9時20分左右，事發地點在名古屋市金山總合車站南口。

消防單位表示，意外共造成7人受傷，傷者年齡從20多歲到60多歲，分別被送往名古屋市內3間醫院接受治療，其中一名30多歲女性傷勢較重。

警方調查，駕駛是住在名古屋市中川區75歲的小森勝弘，事發後已以過失駕駛致人於傷嫌疑逮捕。

小森勝弘在接受警方偵訊供稱，自己不記得事發經過，警方將進一步調查。

目擊意外發生的男性說，計程車突然開進人行道，在撞到行人後停下來，就在周圍的人跟駕駛說「關掉引擎」時，計程車又突然倒車，撞上其他來救助傷者的人。

(中央社)