貨車沒有保持安全距離，左後車身貨斗不慎撞到吳女轎車右側車頭。 （台中市警3分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市35歲吳姓女子，8月底行經南區五權西路快車道時，1輛貨車從她右側左切超車，貨車沒有保持安全距離，左後車身貨斗不慎撞到吳女轎車右側車頭，但貨車司機沒停車查看並離去，遭撞的吳女向警方報案，警方根據吳女行車記錄器，通知蔡姓貨車司機說明，警方依違反道交條例規定函送裁罰。

「侵略式駕駛方式」，吳女向警方表示，當時小貨車突然從她右側超車，她嚇一跳，接著擦撞她車子右前保險桿，沒停車直接揚長而去，當時交通壅塞，她先將車停路邊再報警處理，警方調閱吳女車上的行車紀錄器，循線找到肇事的62歲蔡姓男子，並傳喚到案說明。

蔡男到案時指稱，從外側車道左切進入內側車道，並沒有感覺曾與車輛發生擦撞，才沒停車查看，由於當事人雙方說法有所出入，警方比對行車紀錄器後發現，若2車都按各自車道行駛，就不會因不當超車發生事故。

交通分隊長蔡興邦表示，變換車道不當，因故擦撞上自小客車，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

(中時 )