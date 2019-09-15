有名網友在臉書社團「韓國瑜後援會」發文提及韓北農時的表現，並以「我們要均富、不要首富」9字力挺韓國瑜。(擷取自韓國瑜後援會臉書社團)

高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選2020總統，其過往作為讓韓國瑜擁有許多死忠支持者。有名網友在臉書社團「韓國瑜後援會」發文提及韓北農時的表現，並以「我們要均富、不要首富」9字力挺韓國瑜，網友大讚「這句話太經典！」

韓國瑜於2013年1月1日正式就職北農總經理，從對蔬菜完全不認識開始摸索，讓北農從單純交易平臺到「績效」導向。旗下第一、第二果菜批發市場因韓國瑜重視績效出現競爭效應造成價格穩定不跌，進而提高農民的菜進場意願。因此不光北農抽成、產地農民也得利。2017年1月11日，韓國瑜因參與國民黨主席選舉而請辭北農總經理一職。

有網友在臉書社團「韓國瑜後援會」發文提及，很多人跟他一樣，很喜歡韓國瑜是在當韓擔任北農經理時期，「很多人為我憂心，叫我不要太明顯的去支持他，以免被民進黨人討厭！」但他認為，欣賞就是欣賞，無法改變對韓的尊敬和支持！

該網友提及，韓國瑜擔任總經理時，把公司賺的錢該繳給上級的錢繳完，剩下的錢給所有員工分紅！「由這些事看來，他不是個自私的人，他懂得照顧每個人，有多少人可以做到這樣！」他認為，若未來韓國瑜他當總統，相信也會照顧每個人民，不會只為自己想！他說總統選韓國瑜、讓台灣有機會改變到更好，是最大的希望！「我們要均富、不要首富！」

對此，許多網友紛紛表示「大推『我們要均富、不要首富』」、「這句話太經典」、「完全認同」、「同感，所以我都會跟年輕人說，回頭想想你當初是如何注意到韓國瑜，就是那個維護員工福利不惜跟議員奮戰的北農韓總」、「我也認同你的觀點」。

(中時電子報)