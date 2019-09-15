國民黨總統參選人韓國瑜昨天才在台中狂掃20多間宮廟，今天一早台北市長柯文哲與夫人陳佩琪也來到台中梧棲朝元宮參拜，引發外界聯想互別苗頭之意；針對總統府要他專心市政，柯文哲受訪時反批，「希望她（蔡英文）專心國政，絕對比我花在市政的時間少。」

針對總統府要他專心市政，柯文哲受訪表示，「我也希望她（蔡英文）專心國政，她絕對比我花在市政的時間少。」媒體追問，所以覺得蔡花在拚選舉的時間比較多？柯說，「適度啦！至少我們…唉，算了啦！」

(中時 )