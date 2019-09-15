要蔡英文專心國政！柯批：比我花在市政時間少 11:402019/09/15 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲要蔡英文總統專心國政。（陳淑娥攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜昨天才在台中狂掃20多間宮廟，今天一早台北市長柯文哲與夫人陳佩琪也來到台中梧棲朝元宮參拜，引發外界聯想互別苗頭之意；針對總統府要他專心市政，柯文哲受訪時反批，「希望她（蔡英文）專心國政，絕對比我花在市政的時間少。」 針對總統府要他專心市政，柯文哲受訪表示，「我也希望她（蔡英文）專心國政，她絕對比我花在市政的時間少。」媒體追問，所以覺得蔡花在拚選舉的時間比較多？柯說，「適度啦！至少我們…唉，算了啦！」 (中時 ) #柯文哲 #2020大選 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 不演了？彭文正背書狂喊小英沒拿到博士學位！網嘆：GG 09:182019/09/11 政治 施政滿意敬陪末座 柯酸：沒末座，最差的在選總統 17:052019/09/11 政治 被爆性平相關委員會常缺席 柯P竟說：主委是我喔？ 18:222019/09/11 政治 黃崑虎14日中秋音樂會 「蔡賴會」恐落空 20:372019/09/11 政治 幫郭台銘爭取連署 柯文哲：我幫他填一張就好 09:562019/09/13 政治 韓蔡民調高低？網民po圖說話 20:222019/09/13 政治 評選情 柯：國民黨一盤好棋下到亂 10:392019/09/14 政治 初選的血還在滴 蔡賴會破局 02:442019/09/15 政治要聞 藍營亂不停 辣台妹無賴也大於2 02:442019/09/15 政治要聞 蔡英文走訪嘉義 挺賴勢力歸隊整合 02:442019/09/15 政治要聞 政治熱門新聞 韓國瑜民調下滑？網分析後被讚爆 - 政治 韓國瑜台中拜廟展現人潮 黃暐瀚卻看出盲點 - 政治 誰在刻意分化馬韓？徐巧芯點名他 - 政治 陳菊暗諷韓國瑜滿意度 被網友一句話反嗆 - 政治 郭台銘副手是誰？郭辦透露玄機 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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