圖為moscato d'asti微甜白酒。(翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多原來有這瓶低調的「把妹神酒」！一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享新買的一瓶「moscato d'asti」微甜白酒，它是趁好市多特價的時候買，價錢300元有找，原PO昨天中秋節在月下開瓶，才喝第一口就被驚艷到，「甜味有點像荔枝，但甜度沒有荔枝這麼誇張，味道平衡順口，太座也讚不絕口！」

原PO指出這款酒精濃度不高，只有5%很適合女生喝。同時網友們也發現，他分享的這款其實就是麝香葡萄釀成的，俗稱「把妹酒」喝起來不像酒，很香甜！「這瓶是我的愛」、「這罐真的好喝，我一次都喝3、4罐」、「這隻好喝，每次去都要拿」、「Moscato系列的酒其實都蠻好喝的～，一般用來釀製甜酒」。

但也有人抱怨，這瓶在好市多很難搶，「新竹店都買不到.....」、「我每次去都是缺貨，都買不到阿QQ」。

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(中時電子報)