今參拜台中宮廟衝著韓國瑜而來？柯P這樣說 11:472019/09/15 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲今天走訪台中宮廟，引發「尬場」聯想。（陳淑娥攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜昨天才在台中狂掃20多間宮廟，今天一早台北市長柯文哲與夫人陳佩琪也來到台中梧棲朝元宮及浩天宮參拜，引發「尬場」聯想；柯文哲表示，行程早已安排好，台灣這麼小，地點本來就很容易重複。 韓國瑜前腳一走，柯文哲後腳馬上來，是否衝著韓而來，柯文哲解釋說，行程很早就排了，台灣小小的，本來就很容易重複，並大讚高鐵改變台灣生活面貌。 (中時 ) #柯文哲 #台中 #韓國瑜 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 馬幕僚：馬英九並未刻意避開韓國瑜 仍會挺韓 09:122019/09/11 政治 施政滿意敬陪末座 柯酸：沒末座，最差的在選總統 17:052019/09/11 政治 馬、韓未同框 羅智強：我若是馬 也不知該怎麼做 17:492019/09/11 政治 幫郭台銘爭取連署 柯文哲：我幫他填一張就好 09:562019/09/13 政治 為何韓贏蔡？網發現答案就在這個細節中 14:362019/09/13 政治 評選情 柯：國民黨一盤好棋下到亂 10:392019/09/14 政治 韓國瑜台中市拜廟 車隊被熱情韓粉擁簇包圍 13:362019/09/14 政治 韓國瑜參拜台中沙鹿區3宮廟 支持者一路追隨喊凍蒜 21:452019/09/14 政治 鐵人拜廟韓粉擠爆 宮廟送包粽 02:442019/09/15 政治要聞 想起北農時期的韓國瑜 網喊9字被讚太經典！ 11:362019/09/15 政治 政治熱門新聞 韓國瑜民調下滑？網分析後被讚爆 - 政治 誰在刻意分化馬韓？徐巧芯點名他 - 政治 韓國瑜台中拜廟展現人潮 黃暐瀚卻看出盲點 - 政治 林國慶超慘 中秋烤肉又被警察查水表兩次 - 政治 陳菊暗諷韓國瑜滿意度 被網友一句話反嗆 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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