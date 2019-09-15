國民黨總統參選人韓國瑜昨天才在台中狂掃20多間宮廟，今天一早台北市長柯文哲與夫人陳佩琪也來到台中梧棲朝元宮及浩天宮參拜，引發「尬場」聯想；柯文哲表示，行程早已安排好，台灣這麼小，地點本來就很容易重複。

韓國瑜前腳一走，柯文哲後腳馬上來，是否衝著韓而來，柯文哲解釋說，行程很早就排了，台灣小小的，本來就很容易重複，並大讚高鐵改變台灣生活面貌。

(中時 )