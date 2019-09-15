籃網真正宣告要跟尼克爭搶紐約一哥席位！籃網官方推特15日宣布，將在10月26日籃網主場遭遇尼克的首次紐約內戰，免費贈送進場球迷10000件厄文復刻版膠印球衣，擺明要跟尼克嗆聲，畢竟尼克在這場搶人大戰當中落敗了。

上季待在塞爾提克很不愉快的厄文，很早就傳出即將離開波士頓的謠言，當時很多人相信厄文會去尼克，甚至會把自己好友杜蘭特一起找去，沒想到最終答案出爐，厄文與杜蘭特選在今年自由市場開放第1天，就宣告一起跳槽籃網。

原本尼克很有信心可在今年夏天搶到頂級球星，卻在自由市場一開放就告希望破滅，讓他們只好趕緊亡羊補牢，找來包含蘭道爾、波提斯、泰吉布生、培頓、馬可斯莫里斯等人，只想趕緊補滿薪資空間，也被外界嘲笑他們亂補一通。

如今籃網宣告將於新球季第1次紐約內戰，送給進到巴克雷中心觀賽球迷10000件厄文球衣，擺明他們宣戰立場，就算籃網新球季沒有杜蘭特助陣，光靠厄文、狄安卓喬丹，以及原先球隊主力，想要送給尼克一次「下馬威」應該不難。

(中時電子報)