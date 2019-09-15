◎昇恆昌禮盒 月餅與咖啡的夢幻組合

近年來年輕族群喜好伴手禮具有新奇與創意的趨勢，獨特設計包裝、創新口味成為市場的新寵兒。昇恆昌免稅商店連年推出中秋禮盒大受好評，今年推出的「2019福夢中秋月餅禮盒」，更是完美的將月餅與咖啡中西式結合，而且免護照、免出國，可直接至昇恆昌台北市區內湖旗艦店或是線上直接訂購，搶攻中秋月餅市場。

◎永和王師父 金月娘人氣夯

位於永和的永和王師父，每逢佳節都吸引許多顧客光顧，為得就是要品嘗店家精心準備的各式月餅，其中超夯單品「金月娘」，鹹甜綠豆沙，入口即化，輕輕淺嘗，盡享繽紛口感，更曾獲得新北市府的新北好禮。

◎抹茶香柚酥滿滿果肉 好滋味讓人難忘

新北市土城老字號喜餅店「禮莊食品」在地營業半世紀，今年業者特別推出以日式柚子果醬為餡料的「抹茶香柚酥」，外皮添加抹茶粉和柚子皮，呈現半透明的天然綠色，設計為一整顆帶葉的柚子造型，一口咬下，香濃的柚子香蔓延口中，每口都吃到滿滿果肉，搭配熱茶細細品嘗，好滋味讓人難忘。

◎支持在地農特產 芋仔番薯蛋黃酥超愛台

雲林縣虎尾鎮虎珍堂特別不一樣，老板林進誠以實際行動展現支持在地農特產的心，善用雲林水林特產地瓜做出洋溢濃濃本土味的月餅，主打芋仔番薯蛋黃酥與紫地瓜麥芽流心酥，品項雖簡單，但風味精緻獨一無二，台味十足。

◎新台灣餅舖 百年傳承好滋味

位於嘉義市噴水圓環旁的新台灣餅舖，原先是日治時期日本人經營「日向屋」餅舖，台灣光復後，由盧福接手經營並改名新台灣餅舖，賣起台式月餅，目前由第二代老闆盧昆常經營，除了傳統日式果子、台式月餅的基礎外，新台灣餅舖也積極創新，光是蛋黃酥就有4種口味，傳統的冬瓜肉餅、水晶杏仁也都深得民眾喜愛。

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(中時電子報)