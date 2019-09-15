黃安兒和準媳婦。(圖／翻攝自微博)

黃安育有一子一女，近日喜事連連的他，先是女兒生下第2胎，獨子黃子安也有了未婚妻，和山東姑娘論及婚嫁，他也開心透露兒子中秋節要去拜見女方家長，並替他準備陳年台灣高粱當見面禮。

黃安女兒6月生下第2個混血女娃，喜上加喜的是，兒子也和女友論及婚嫁，他不僅已用「兒媳婦」稱呼對方，還透露今年中秋節，兒子要和女友回山東日照老家拜見女方父母，為了表達重視，他還準備22年陳年台灣高梁和玉溪雲煙等高檔香菸當見面禮，叮囑「千萬別辜負人家閨女啊，要善待如親人」。

不過有網友疑惑「是全部嗎？沒有房子、車子、現金？不太真實」，他豪氣說：「生個孫子，一套房子；生個孫女，兩套。」似乎相當期待準媳婦肚皮有喜。其實，黃子安和女友交往1年，之前就分享和女友戲水照，女方身材火辣，泳衣緊貼襯托出她的傲人上圍，網友笑誇：「好大好美，我說的是風景和場地。」黃安則回：「太腐敗了！」但大家都看出他的寵溺。

(中時電子報)