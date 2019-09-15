「一國兩制」是由前大陸領導人鄧小平所提出的制度，近日香港抗爭活動頻傳，也讓外界討論「一國兩制」的可行性。大陸上海東亞研究所所長、著名兩岸問題專家章念馳，對於大陸國家主席習近平所提的《一國兩制台灣方案》被污名化感到可惜。並撰文投書港媒，並以兩大方向論述其意涵與挑戰。

章念馳在港媒「中評智庫基金會』主辦的《中國評論》月刊9月號發表專文《『一國兩制台灣方案』的重大意義》，投書全文如下：

作者認為，整個「兩制台灣方案」的制訂過程，就是「一國兩制」去汙名化的過程，也是匯聚各種意見、觀點、思想討論和逐步達成共識的過程，這個意義是不可低估的。如果有一千個方案，甚至一萬個方案，我們都要歡迎、重視、討論、尊重、欣賞、學習，要相信最有生命力的觀點，一定會被兩岸共同接受的。

一、台灣版「一國兩制」方案是由兩岸同胞共同協商產生

習近平「1-2講話」是兩岸最終走向「統一的宣言書」。兩岸分裂了七十年了，兩岸如何結束分裂走向統一是國家意志，也是全體中華兒女的共同意志。但是怎麼終結分裂，怎麼走向統一，統一的原則、步驟、方法……，是一個非常複雜的問題。香港的回歸、澳門的回歸，都有自己的歷史與現實決定了回歸的形式與內涵。台灣的統一與港澳的回歸是不相同的兩個問題，怎麼尊重台灣的歷史與現實，創造一個台灣版的方案，始終是一切追求統一的仁人志士最為關切的問題。

習近平的講話創造性地提出了台灣版的「一國兩制」方案，這個方案不是大陸當局與台灣當局秘商一個什麼方案，更不是與某個大國協商一個什麼版本的「基本法」，而是由兩岸民眾共同商議一個台灣版的和平統一方案，完全是在陽光下由兩岸民眾共同來制訂，是由兩岸共同協商未來一個中國的方案，將我們的理想、夢想、經驗、制度……融合到未來一個中國之中，共同締造一個更文明富強的新中國。

作者分析，這個方案不是誰強加給誰的一個方案，而是由兩岸同胞共同協商產生的，是集千千萬萬民眾的意願與智慧，自下而上，在千千萬萬個方案基礎上，集思廣益，經民間協商、受民間洗禮、有民意基礎而產生的方案。這個方案的名稱叫「一國兩制台灣方案」，與香港澳門的「一國兩制」完全沒有關係，衹是取了港澳「一國兩制」的成功之處而捨去了不成功之處，繼續高舉「和平統一、一國兩制」大旗而已，卻實實在在是台灣土生土長的統一方案。這就是習近平提出的兩岸共同締造的「一國兩制台灣方案」，這是解決台灣問題的最佳方案，這個創舉具有重大的現實意義，即解決了統一台灣方案從何而來的重大問題。

二、全面落實習近平的「兩岸新論述」是當務之急

對於這重大舉措，台灣民進黨當局在第一時間就敏感地加以阻擋，雖然他們手法是老式的，無非是抹紅與扭曲，他們把積極參與「一國兩制台灣方案」制訂的台灣同胞打成「中共代言人」，依然是「愛台與賣台」的老把戲，同時他們極力對「一國兩制」加以污衊化，極力將台灣方案與港澳的方案加以混淆…。而我們職能部門的宣傳與解釋也實在不夠，任憑民進黨當局抹黑打壓，讓兩岸民眾共創台灣方案陷於困境。

儘管如此，兩岸專家學者提供「一國兩制台灣方案」方興未艾，形成了一批大膽的構想與方案。這些方案，不管成熟或不成熟，全面或不全面，我們應一概歡迎，允許爭論，允許討論，允許和而不同。因為整個「兩制台灣方案」的制訂過程，就是「一國兩制」去汙名化的過程，也是匯聚各種意見、觀點、思想討論和逐步達成共識的過程，這個意義是不可低估的。如果有一千個方案，甚至一萬個方案，我們都要歡迎、重視、討論、尊重、欣賞、學習，要相信最有生命力的觀點，一定會被兩岸共同接受的。

台灣問題、香港問題、澳門問題的形成，是中國弱亂的殖民史造成的，用「和平統一、一國兩制」去解決這些歷史問題是一種大膽的創新，事實證明是有生命力的。香港以此為綱實現了回歸，前十五年的實踐被世人一致稱好，這幾年矛盾衝突多了，也不奇怪。西方用台灣問題、香港問題、澳門問題乃至西藏問題、新疆問題、南海問題……來制約我們實現民族復興，這是他們的本性與慣用手法。我們不能因為他們污衊「一國兩制」，就放棄「一國兩制」，甚至不敢理直氣壯地宣傳「一國兩制」。我們的職能部門要帶頭捍衛習近平的「兩岸新論述」，要善於澄清「一國兩制台灣方案」與港澳的區別，確保兩岸協商台灣方案的順利推進，這是當務之急！

作者認為，我們始終要把貫徹落實習近平「1-2講話」放在對台工作的第一位，全面落實、全面推進。歷史告訴我們，如果我們把工作重心放在台灣選舉，放在台灣政治人物的八卦之上……，我們將會被動應對，就會失去主動權與話語權。歷史的教訓值得牢記。今天我們有了習近平這樣全面的「兩岸新論述」，不去全面落實，更待何時！

(中時電子報)