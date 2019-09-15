鈴木一朗領獎演說。(MLB Japan臉書)

傳奇選手鈴木一朗成為史上首位獲頒「水手隊史成就獎」的球員，15日對白襪賽前的頒獎典禮，一朗使用全英語發表感言。即使旅美多年，一朗也很少講這麼長串的英文，宛如電影《王者之聲：宣戰時刻》裡的喬治六世。一朗看著講稿表示：「我超級緊張的。」又回頭跟隊友說：「小迪，(菊池)雄星，今晚不准哭喔。」

小迪就是迪戈登(Dee Gordon)，今年東京賽一朗宣布退休，迪戈登當場流下的一滴英雄淚感動了所有球迷。但是今天別哭，一朗說：「這是個開心的時刻，當我在東京賽退休時我仍有遺憾，因為西雅圖的球迷們並不在場，今晚我要正式感謝你們多年的支持。」

一朗沉穩地說：「2001年我來到這裡，大聯盟從沒有過日本野手，當時你們眼前只是一個27歲的小瘦子。我明白你們沒理由接受我，然而你們從未停止仍張開雙臂歡迎我，即使我曾離去(轉隊)又歸來。我很欣慰2018年有機會返回，唯一的理由就是諸位球迷。謝謝你們，西雅圖！」

原本氣氛歡樂，不過當一朗提到棒球立刻眼眶泛淚，「棒球是美國國球，我很幸福，能在熱愛、尊重棒球的人們面前打球。」說到這裡一朗難掩激動，停頓片刻才又繼續說。他把水手奪冠的希望寄託給年輕一代，勉勵每個後輩：「你的第一天和最後一天，以及中間的每一天都同等重要。永遠對這項運動保持認真、保持熱情，這就是你能回報大家的最好禮物了。」他最後對水手球團致上誠摯的謝意。

總教練瑟維斯(Scott Servais)說：「我當年並不看好一朗。」瑟維斯對於這種快刀迅捷式的進攻缺乏信心，「結果我錯了。一朗是獨一無二的，特別是現今的比賽已經嚴重向力量傾斜，我至今找不出任何一個跟一朗同類型的球員。」

水手成軍43年從未打過世界大賽，隊史的退休球衣也僅E.馬丁尼茲(Edgar Martinez)、小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)兩人。水手今日頒發這個獎，象徵水手成就了鈴木一朗，也是鈴木一朗成就了水手。執行長史坦頓(John Stanton)說：「一朗，我們大家在名人堂等你。」

(中時電子報)