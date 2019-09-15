名為「The Bank」的樂團，團員包括銀行家、建築包商、設計師紛紛響應，有吉他手、鼓手和Bass手等團員，常做公益演出。（盧金足攝）

台灣泰僑協會榮譽理事長張仁生與張美嬌，在台灣事業有成，不忘本，為來台的泰國鄉親送暖。（盧金足攝）

台中市有一支很特別的音樂團體，名為「The Bank」的樂團，台灣泰僑協會榮譽理事長張仁生七年前在泰僑界登高一呼，團長由泰國盤谷銀行台灣區總經理潘亮成擔任，團員包括銀行家、建築包商、設計師紛響應，有吉他手、鼓手和Bass手等六名團員，常做公益演出；張仁生妹妹張美嬌偏愛東方樂器，與兒子投入鼓樂團，常應邀在移工活動表演，張氏兄妹以音樂為來台的泰國移工療癒滿滿的鄉愁。

台中市泰僑近千人中，台灣泰僑協會榮譽理事長張仁生及妹妹張美嬌來台逾20年，雙雙在台灣成家立業，融入台灣社會。

但是他們不忘本，對千里迢迢來台灣工作的泰籍移工照顧有加，有志一同展開音樂關懷行動，市府勞工局辦「友善國際勞工嘉年華」，張仁生率領The Bank樂團共襄盛舉，用音樂撫慰「異鄉人」的心，療癒移工滿滿鄉愁。

張氏兄妹世居泰國，直到父輩舉家遷移台灣，來台定居多年，事業有成，張仁生擔任泰僑協會榮譽理事長，也是泰國貿易經濟辦事處顧問，擔任地檢署及地院泰語通譯等。

張仁生表示，這些職務讓他便於幫助來自故鄉移工，擔任泰語通譯來說，有他居中翻譯，讓人生地不熟的移工能表達案情來龍去脈，他熱心關懷故鄉事，只要有移工活動就能見到他的身影，The BANK樂團成立後，更積極投入音樂關懷行動。

和張仁生一樣，張美嬌是位女強人，事業做得有聲有色，移工有事找上門，她都熱心協助處理，「來自同一塊土地，人不親土親」。張美嬌說，哥哥玩西洋樂器，她偏愛東方樂器，多年前帶著兒子投入鼓樂團，擔任擊鼓手，也常應邀在移工活動中表演，十月下旬由勞工局舉辦的中台灣國際移工足球比賽，張美嬌的鼓樂團又挑起開場秀大梁。

張氏兄妹多年來參與國際移工事務，最肯定台中勞工局對國際移工及新住民的多元友善服務，每年舉辦大型活動，提供移工與市民多元交流機會；在東協廣場設有4國有菲，泰，印，越專屬服務中心，讓國際移工有詢問申訴窗口，符合國際人權標準等，見證台中市政府對國際移工人權的重視。

台中市區的東協廣場，在勞工局與經發局用心經營後，已成為全台最大移工休閒娛樂中心，逛街購物，餐敘娛樂一應俱全，各國移工假日最愛來吃家鄉味，與同鄉歡聚解鄉愁，是移工歡樂園地，台中友善移工最具體創舉。

台中市政府勞工局長吳威志表示，很感謝張仁生台中市政府的肯定，市府也會持續努力，以保障移工及新住民就業權益為努力目標，並辦理各類型的休閒活動，打造台中市成為「美好台中，富強城市」。

(中時 )