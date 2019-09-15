北市工務局公園處自9月18日起至12月5日止，於每日夜間10時至翌日5時，更新8座隧道照明及電力設備，包含自強隧道、莊敬隧道、民權隧道、懷恩隧道 、康湖路(大湖隧道、安泰隧道、康樂隧道) 及辛亥隧道，呼籲駕駛人行經時減速慢行，注意安全。

北市工務局公園處表示，為了提供用路人良好視線的行車環境，更新8座隧道照明及電力設備，施工時各隧道將進行交維，施工路段設置警示燈及防撞工程車，籲請駕駛人行經作業路段，依現場指示減速慢行、注意安全，作業期間造成市民不便，敬請見諒。

(中時 )