駕駛注意！北市8座隧道 18日起更新照明 12:262019/09/15 中時 吳堂靖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市工務局公園處自9月18日起至12月5日止，於每日夜間10時至翌日5時，更新8座隧道照明及電力設備。（北市工務局提供／吳堂靖台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市工務局公園處自9月18日起至12月5日止，於每日夜間10時至翌日5時，更新8座隧道照明及電力設備，包含自強隧道、莊敬隧道、民權隧道、懷恩隧道 、康湖路(大湖隧道、安泰隧道、康樂隧道) 及辛亥隧道，呼籲駕駛人行經時減速慢行，注意安全。 北市工務局公園處表示，為了提供用路人良好視線的行車環境，更新8座隧道照明及電力設備，施工時各隧道將進行交維，施工路段設置警示燈及防撞工程車，籲請駕駛人行經作業路段，依現場指示減速慢行、注意安全，作業期間造成市民不便，敬請見諒。 (中時 ) #隧道 #北市 #駕駛 #電力設備 #減速慢行 也許您會感興趣 推薦閱讀 交通部延緩Uber條款執法 小黃不滿路過包圍行政院 10:182019/09/11 生活 多項福利好安「薪」 北市勞動局大客車駕駛擴大徵才 16:412019/09/11 財經 行車中轉頭和小孩講話逾2秒 澳洲要罰 17:542019/09/11 國際 試車報告－Audi A8 L 坐擁高科技頭等艙 04:102019/09/12 時尚消費 驚險 油罐車起火 消防疾馳未釀禍 11:012019/09/12 社會 安坑建設一棒接一棒 侯友宜視察工程進度 18:422019/09/12 政治 激似神隱少女場景！盤點連假最夯打卡點 21:292019/09/13 旅遊 走入時光隧道 重現仙洞納涼屋 04:102019/09/14 地方新聞 十三層點燈 閃耀台版天空之城 04:102019/09/14 地方新聞 坪林一日遊探索茶鄉風光 04:102019/09/15 《旺來報》 生活熱門新聞 又有颱風將生成 模擬路徑曝光 - 生活 喝防彈咖啡半年瘦8公斤 夫妻倆中風送醫 - 生活 沒及早發現母親失智 名醫懊悔忽略這些症狀… - 生活 改過名！旺董親揭旺仔身世之謎 - 生活 超怕客人自備環保杯 店員曝光暗黑原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。