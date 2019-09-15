為支援日本311東日本大地震災後復興的「TOUR de 東北 2019」自行車活動15日在宮城縣舉行。台灣捷安特的車隊已連續6年參加，美麗的台灣車友們在出發點的最前列還高喊，「東北加油！」。

這個自行車活動是由日本YAHOO與河北新報社自2013年起舉辦的，今年是第7年，共有近4千人參加，分為65公里的女川、雄勝路線；100公里的北上路線；170公里的南三陸路線；210公里的氣仙沼等4條路線。參加者可邊騎車邊欣賞災後重建的沿途風光，當地居民還會熱情地在路旁提供手作美食。

這次捷安特有13名車友從台灣來參加，日本捷安特公司也在會場提供不分廠牌修理自行車的服務攤位。

捷安特的車隊15日在日本宮城縣參加支援日本東北災後復興的自行車活動。(黃菁菁攝)

巨大集團、捷安特董事長杜綉珍這次親自領隊，她表示，「我們協助日本東北振興已經有很多年，今年是第6次參加100公里的路線。」她受邀上台致詞時用日語簡短地喊一句：「東北萬歲！」，引起熱烈的掌聲。

同隊車友表示，她今年是第4次參加這個活動，感覺現在的東北變得很有活力。

1名騎著捷安特自行車的日本女車友表示，以前都騎越野自行車，第1次買競速自行車，感覺完全不同，好像可以跑很遠都沒問題。她去年是來當義工，聽說車手們與沿途居民有很棒的交流，今年自己也報名參加，因為覺得可以靠自行車與世界和當地的人們交流，也可以感受東北沿岸地區的變化。

YHOO「TOUR de 東北 2019」自行車活動事務局長足達伊智郎表示，舉辦這個活動最主要是想要更多人到東北觀光，第1年才1500人參加，今年已有將近4千人參加，每年約有6成以上的人都是外地來的，現在在東北也可看到不少騎自行車旅遊的遊客，感到很欣慰。東北各省也想要推廣自行車觀光，參加者繳的費用等若有結餘會捐給當地的自治體購買自行車、帽子等，協助東北推廣自行車旅行。

(中時電子報)