下月就是國慶連假，交通部台鐵局自10月9日至14日間，將加開205班列車，包括東部地區10月10日至13日加開加開樹林－花蓮復興號16班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價，下周三（25日）凌晨0點開放售票。

台鐵局指出，國慶疏運期間，西線加開50班車、東線110班、南迴線45班，共加開205班，其中有127班自強號、29班莒光號、28班復興號、21班區間車。

為加強返鄉、返工，也加開七折紅眼班次，包括10月9日晚上11點33分自樹林開往台東；10月12日晚上11點45分自台東開往樹林。另為加強疏運旅客，10月9日至14日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵局表示，國慶假期車票將自25日凌晨0點起開始販售，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於臺鐵網站及各車站時刻公告。

另實名制班次於26日凌晨0點起，開放108年8月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。實名制列車共6班，10月9日、10日開行樹林往花蓮或台東，車型有一列太魯閣與兩列自強號列車；10月12日、13日開行花蓮或台東往樹林，車型有兩列太魯閣與一列自強號列車。

(中時 )