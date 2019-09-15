勇士今日以10比1擊敗國民，同時提前確定晉級季後賽，不過比賽發生一段驚悚插曲嚇壞眾人，代打的考伯森(Charlie Culberson)在7局上擺出短棒想代打，結果不慎遭90.9英里(約146公里)速球擊中臉，當下爆鼻血痛倒在地。而且雪上加霜的是，主審認為考伯森有觸擊動作因此判好球，總教練抗議未果還被驅逐出場。

7局上半雙方1比1平手僵局，考伯森在一、二壘有人的情況下上場代打，擺出短棒想推進壘上跑者，不過面對國民投手羅德尼(Fernando Rodney)一顆146公里內角偏高速球，來不及閃躲後球直接砸在他的右臉上，當下他痛得倒地不起，鼻血流不停還浸溼整條毛巾，考伯森隨後退場，為了讓隊友擔心還比了個「讚」的手勢，不過突如其來的意外真到嚇到眾人。

「球打到他眼睛周圍的骨頭，去到醫院時仍保持意識，目前還不知道傷勢如何，只能祈禱一切平安。」勇士總教練史耐克(Brian Snitker)被問到考伯森傷勢時這麼說。

不過這顆讓大家驚嚇的球還有後續事件，主審認為考伯森擺短棒後沒有收棒動作，因此記為好球而非觸身球，這個判決讓史耐克相當不滿，上場向主審大動作抗議，結果遭到驅逐出場，好在接下來隊友相挺，該局攻下4分大局奠定勝基，最終以10比1帶走勝利。

而這場勝利同時也確定讓勇士連2年闖進季後賽，是繼道奇後本季第2支宣布能晉級的球隊，目前勇士戰績93勝57敗穩座國聯東區龍頭，若沒意外能以分區冠軍晉級季後賽，即使掉到分區第二也有外卡席次。

(中時電子報)