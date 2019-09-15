人氣網路直播主吳小哲日前遭人打斷手腳，至今仍在醫院休養，案發後首次面對鏡頭，他除了感謝員警協助、粉絲支持，更為百萬元的律師及醫藥費苦惱，但他承諾會趕快好起來。

吳小哲15日清晨在病床上載著口罩與粉絲對話，席間不斷喊著腳還很痛，他哽咽地說，不管醫藥費籌不籌得到沒有關係，都非常感謝大家鼓勵，他覺得非常對不起爸爸。粉絲聞訊都直呼不捨，鼓勵他努力復健、快點好起來。

(中時 )