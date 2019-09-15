吳小哲被打後首次面對鏡頭 苦籌百萬醫藥費 12:292019/09/15 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 直播主吳小哲(右)受傷後首次面對鏡頭談論此事，不斷落淚。(翻攝畫面／林和生屏東傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人氣網路直播主吳小哲日前遭人打斷手腳，至今仍在醫院休養，案發後首次面對鏡頭，他除了感謝員警協助、粉絲支持，更為百萬元的律師及醫藥費苦惱，但他承諾會趕快好起來。 吳小哲15日清晨在病床上載著口罩與粉絲對話，席間不斷喊著腳還很痛，他哽咽地說，不管醫藥費籌不籌得到沒有關係，都非常感謝大家鼓勵，他覺得非常對不起爸爸。粉絲聞訊都直呼不捨，鼓勵他努力復健、快點好起來。 (中時 ) #醫藥費 #粉絲 #鏡頭 #口罩 #上載 也許您會感興趣 推薦閱讀 1路口6支鏡頭 交通違規無所遁形 04:102019/09/11 地方新聞 2019蘋果秋季發表會：iPhone11定價超佛降價比XR更便宜 廣角3鏡頭Pro首登場 06:282019/09/11 消費 《國際產業》蘋果發表3鏡頭iPhone、月費4.99美元電視串流服務 09:092019/09/11 財經 「頭號粉絲」有用？背後竟大有來頭 18:072019/09/11 生活 蘋果首降價 iPhone 11鏡頭超強 04:102019/09/12 生活新聞 鏡頭成畫筆 倒轉浪花一瞬間 18:452019/09/12 生活 鏡頭當畫筆 陸青把雪山變畫卷 04:092019/09/13 話題觀察 濁水溪22校 上 課不必再戴口罩 04:102019/09/13 地方新聞 鏡頭畫浪花 邱德興倒轉一瞬間 04:102019/09/14 藝文副刊 韓團NUEST首次合體開唱 4500人嗨唱〈告白氣球〉 21:372019/09/14 娛樂 社會熱門新聞 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 永康酒駕連環撞 16輛車及3店家遭殃 - 社會 三峽八條壽司驚傳火警 整間店幾乎全毀 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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