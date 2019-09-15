就在男籃世界盃金牌戰將於15日晚上8點登場前夕，阿根廷總教練艾爾南德斯接受《歐洲籃球》採訪透露，在阿根廷擊敗法國挺進金牌戰後，39歲老將史科拉竟告誡自己隊友，只能慶祝25分鐘，然後就該放下手機，全力備戰金牌戰！

「在戰勝法國後，史科拉走進球員休息室內告訴大家，我們今天贏了，但只有25分鐘歡慶時間，25分鐘後我們就要放下手機，別再玩社群媒體，必須重新投入在比賽中，去為決賽準備，」艾爾南德斯說，「因為我們要繼續創造歷史。」

艾爾南德斯更爆料，史科拉能在今年世界盃表現優異，原因出在他的自律精神，「在上季大陸CBA結束後，史科拉就回到阿根廷自己的鄉間別墅，整整苦練了4周，根據他的說法是備戰世界盃，大家都看得出來，他準備得很充分。」

事實上，阿根廷能夠爆冷闖進世界盃金牌戰，完全都靠這名39歲老將宛如回春般的表現，除了成為本屆世界盃得分榜第2，更是淘汰賽階段的得分王，可以擁有如此自律、冷靜且出色的老將壓陣，阿根廷闖進金牌戰絕對並非僥倖。

(中時電子報)