今日是中秋連假收假日，交通部高公局指出，下午將出現北返車流，八大地雷路段包括國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至豐原、新竹系統至竹北；國3北向霧峰系統至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國5北向頭城至坪林；國6西向舊正至霧峰系統等路段。另目前國5宜蘭至頭城路段已車多紫爆，時速不到20公里，頭城至坪林路段時速也低於40公里。

截至今日中午12點為止，國道已陸續出現車流，不僅國5宜蘭至頭城路段已車多紫爆，時速不到20公里，頭城至坪林、湖口服務區至湖口、竹南至西濱、大雅至台中系統等路段時速也低於40公里。另外也有多處路段時速低於60公里。

高公局指出，昨日交通量為104.6百萬車公里，為年平均平日 (87百萬車公里)之1.2倍；本日凌晨0到5時交通量為6.7百萬車公里，為年平均平日(3.6百萬車公里)之1.8倍；截至上午11時，國道全線交通量為28百萬車公里，預估本日交通量為110百萬車公里。

高公局表示，國5北向頭城至坪林路段可能壅塞至夜間，高公局將於下午14到21時實施蘇澳至頭城北向高乘載管制。另今日上午事故包括10時41分國1北向228.3K4小客車追撞事故回堵2公里、10時36分國1北向仁德系統入口4小客車追撞占用入口匝道，影響整體車流甚鉅，請用路人務必注意行車安全。

高公局已規劃 4 條長途及 7 條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台 9 替代國 5、台 63 替代國 6、台 61 替代國 1 國 3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中； 短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

(中時 )