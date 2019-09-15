女星邵庭長相甜美、作風平易近人，廣受粉絲喜愛，因此被封為「宅男女神」而她前年宣布嫁給圈外人，升格人妻後逐漸卸下明星光環，轉換跑道經營店商平台自己當老闆，也樂得將心思放在老公及毛小孩身上，但邵庭沒拋棄粉絲，仍積極經營社群網站，跟粉絲保持互動，而今天一早她分享了自拍照，赫見女神臉上出現怵目驚心的超大傷疤，還流著血，讓粉絲相當擔心，要她快去醫院。

造成邵庭受傷的「兇手」曝光，是家裡的愛貓。(翻攝自邵庭臉書)

邵庭一早在臉書分享近況，赫然貼出破相傷疤照，傷口長達5公分，上頭還有血珠，她表示睡夢中飛來無妄之災，明星最重要的臉蛋受了傷，而且禮拜天加上是中秋節，皮膚科診所都沒開，只好到急診處理傷勢，祈禱千萬不要留疤，如今只能苦中作樂自嘲「是不是要慶幸擾公不在家，這樣你們就不會懷疑是家暴了」。

邵庭深夜熟睡時竟臉部受重傷，透露「兇手」已經抓到，是家裡的喵星人半夜不睡覺，把媽媽的臉當跳板，讓她無奈道：「孩子們啊！不知道你媽靠臉吃飯的嗎？」，透露貓咪正躲在落地窗前偷看，疑似傷人後心虛，而粉絲看了她的傷勢，頻催她去看醫生，之後邵庭又po文報平安，要大家不用擔心、不用慌，傷口已經處理好，此刻她正帶著傷疤吃早餐，接著應該會當「刀疤姐」一陣子，除承諾她會好好照顧傷口外，也喊話「誰敢再罵我的貓試試看」，足見是個愛貓人士，粉絲也說能理解她的心情，「還是美美的，放心」、「我也不容許有人罵我的孩子！！」、「真的！養貓哪有不被抓的」。

(中時電子報)