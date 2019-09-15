中國國家鐵路集團有限公司表示，今天是中秋小長假最後一天，大陸鐵路出現返程客流高峰，預計發送旅客1172萬人次。

9月14日，大陸鐵路開行旅客列車9083列，其中加開列車548列，共發送旅客975萬人次，與去年中秋同比增加7萬人次，增長0.7％，烏魯木齊、哈爾濱、南寧局集團公司客流增幅明顯，同比分別增長25.5％、17.7％、12.7％，鐵路運輸安全平穩有序。

9月15日，鐵路客流迎來返程高峰，預計發送旅客1172萬人次。鐵路部門及時增加運力投放，加開旅客列車928列，努力滿足旅客返程需求。瀋陽局集團公司加開多趟中短途動車組列車，方便遊客前往松花湖、盤錦紅海灘等地欣賞秋景、品嘗美食。鄭州局集團公司加開北京、上海、廣州、蘭州等方向旅客列車28列；武漢局集團公司加開北京、廣州、襄陽等方向旅客列車61列，對去往宜昌、重慶、上海等方向的18列動車組重聯運行。

(旺報 )