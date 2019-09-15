蘋果（Apple）日前發表新一代的旗艦手機iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max，網路上也有不少YouTuber陸續對規格做出評論。YouTuber劉沛也針對蘋果所公布的規格表達想法，他直言，iPhone 11 Pro千萬別買！
首先，劉沛提到，這次iPhone有兩個升級的部分，第一是螢幕，第二就是相機規格，3個都是1200萬畫素，影片可以拍到4K。為何不推薦iPhone 11 Pro？他表示，此次同時推出的iPhone 11，差別只在後面「少了一顆鏡頭」，螢幕差了一點，搭載的是一樣的晶片，等於速度是相同的，電池容量基本上也沒有差很多，但兩者價差卻「高達1萬1千台幣」。
接著，為何會對這一次的蘋果發表會如此失望，劉沛則解釋，蘋果既然在名稱加上了「Pro」字眼，就應該要有更符合期待的「Pro」功能，且他自己本身不喜歡Lightning連接埠（充電兼耳機孔），他認為，如果是Pro，應該要有USB-C來增加便利性，推測是為了保留到下一代的功能。
(中時電子報)
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