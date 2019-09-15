國民黨總統參選人韓國瑜台中行走訪宮廟，藍營總動員，台中市長盧秀燕也現身力挺。（盧金足攝）

國民黨總統參選人韓國瑜支持者一路相挺，韓粉擠破會場。（盧金足攝）

國民黨總統參選人韓國瑜走訪宮廟，與支持者互動，不在高台之處，不是造勢大會，卻能拉近與鄉親的距離。（盧金足攝）

拜廟成為選舉必備行程，2020總統大選決戰中台灣，藍綠白有志一同都來台中搶拜廟，鎖定民眾的信仰中心，其中西屯區福壽宮日前蔡英文總統去參拜，韓國瑜這次來台中，地方盛情力邀韓國瑜到廟裡拜拜，而韓國瑜14日到梧棲浩天宮參拜，台北市長柯文哲15日也抵梧棲浩天宮參拜行程，藍綠白逢廟必拜，有互別苗頭意味，人氣高低更是接地氣的指標。

國民黨總統參選人韓國瑜14日台中市行程瘋傳，網友驚呼，「12小時跑21個行程應該破紀錄了」，「這行程也太爆炸了吧！」夾道歡迎，萬頭鑽動的成況，也被網友稱為「這才是真正的民調」。

韓國瑜走訪宮廟，利用肢體語言與信徒、支持者互動，不是在高台之處，不是造勢大會，卻能拉近與鄉親的距離，參選人的拜拜哲學，信仰中心在選舉中有其奧「廟」之處。

大甲鎮瀾宮是全台聞名的媽祖廟，每年農曆三月媽祖遶境吸引數萬名信徒朝聖，歷屆總統當選必拜之廟，也是「總統廟」級的信仰中心，除了祈求媽祖保佑高票當選，更是支持人氣的指標。

有拜有保庇！參選人盼「神威顯赫」，相信拜的越虔誠，當選率就愈高，幫助變化多詭譎選戰的變數，更要學習神明利益眾生的精神。

韓國瑜用行動展現重視基層的心聲，全心力促韓國瑜台中行的國民黨團認為，國民黨從總統初選後，因為鴻海創辦人郭台銘紛紛擾擾，地方也憂心是否會分裂，14日韓國瑜來台中，讓民眾感受「中央、地方同心」，很多事情就解決了，不必特別區分經濟藍、知識藍在挺誰，國民黨就是藍的，不必刻意切割。

韓國瑜來台中第三次終於成行，很多宮廟對韓來參拜都當成盛會，全市29個行政區，以一天時間跑了2／3以上，加上交通時間，每個地點差距只有20分鐘至半小時，對一般人來講吃不消，要有超人體能與鐵人意志，展現與支持者見面的心意，選民很有感。

韓國瑜台中行走訪宮廟，藍營總動員，雖然各種網路平台興起拚聲量，拜拜獲神明加持，一掃「黑韓」戰術，副市長楊瓊瓔看到韓國瑜奔波消瘦，加上支持者熱情爭相近身接觸，趣稱「上下車都要拉拉褲頭」，韓國瑜的人氣就是最接地氣的民調。

(中時 )