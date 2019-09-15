桃園市空服員職業工會針對長榮航空在今年6月底發動罷工，時間超過400小時，最後雙方簽訂團體協約才讓罷工落幕。而雙方針對優待機票一事已進行過4次協商，但仍未有共識，桃園市空服員職業工會認為，9月11日第四次機票協商，公司提出的裁決和解方案，仍然是要停止罷工組員的員工優待機票長達一年半，維持嚴重的差別待遇，將在9月26日發動接力靜坐，要求應正視此案。

桃空職工表示，2019年7月6日工會依約結束罷工，和公司開啟兩個月機票協商。但這兩個多月以來，公司不僅沒有解決問題，在9月11日第四次機票協商，公司提出的裁決和解方案，仍然是要停止罷工組員的員工優待機票長達一年半，維持嚴重的差別待遇。工會希望能在裁決結果出來前，繼續協商提早恢復，避免公司被法院認證為不幸福企業，但公司卻願意和工會約定第五次協商。

空服員工會邀請會員，可以透過拍照串連，上傳到IG、FB等社群網站，並附上簡短文字說明我們組員被秋後算帳的處境；或是在明天下午3點半，旁聽0508公告的第四次調查庭；或是參與9月18日，立法委員和工會一起召開的記者會；而9月26日下午4點起，也將在勞動部前25小時接力靜坐，要求政府作出公正的判決，不能放任公司用秋後算帳繼續分化。

(中時 )