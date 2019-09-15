義大利新聯合政府一改過去極右派作風，今天讓一艘乘載82名難民的救援船停靠拉姆培杜薩島（Lampedusa）。這是近14個月來義大利首度提供難民救援船安全停泊處。

前義大利內政部長、極右派聯盟黨（League）黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）對難民態度強硬，屢次不讓救援船靠岸。

不過，聯盟黨和民粹疑歐反建制派「五星運動」（Five Star Movement, M5S）組成的聯合政府上月瓦解，遭控為個人利益搞垮聯合政府的薩爾維尼也遭撤換。而五星運動和中間偏左民主黨（Partito Democratico, PD）組成新聯合政府後，正擬定自己的難民政策。

14日在拉姆培杜薩島靠岸的難民救援船，是由無國界醫生組織（MSF）和地中海救援組織（SOS Mediterranee）營運的海洋維京號（Ocean Viking）。在允許海洋維京號停泊前，羅馬當局先花了6天進行國內外協商等前置作業，並取得歐洲國家同意協助難民安置。

法國內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）表示，各國已和羅馬當局達成臨時特別協議，上岸的82名難民將由義大利、法國、德國、葡萄牙和盧森堡分別收容，其中法國和德國的「配額」各占此批難民總人數的25%，明顯較義大利的10%為多。

(中央社)