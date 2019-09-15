被總統提告彭文正不僅不怕，還在Youtube節目中說，提告給他們增加了非常多的能量，他每天都會提小英的論文門，一路講到明年1/11也不會停。並表示他真的在組「倫敦5天4夜蔡同學論文聞香團」，價格未定，但已經預定許多行程。(Youtube截圖)

針對資深媒體人彭文正多日來不實指稱總統蔡英文偽造學歷，總統府已經委任律師，將向台北地檢署追加告訴彭文正涉嫌妨害名譽。彭文正不僅不怕，還在Youtube節目中說，總統府提告給他們增加了非常多的能量，他每天都會提小英的論文門，一路講到明年1/11也不會停。並表示他真的在組「倫敦5天4夜蔡同學論文聞香團」，價格未定，但已經預定許多行程。

儘管總統府已對彭文正、台大法律系名譽教授賀德芬等提告，但彭文正等人仍緊咬總統蔡英文英國博士學歷問題，彭文正昨在《政經關不了》表示，被總統府「吉」(告)了，蔡同學的論文他會追到底。他每天都會提醒大家這個「神祕的案子」，一直到明年1/11日都不會停歇。

彭文正日前在節目說，他要組「5天4夜蔡同學論文聞香團」，昨日再表示他不是開玩笑，這個團是真的，歡迎大家糾團參與，詳細的金錢、方式、時間會再公布，他正在接洽當中。至於要搭哪一間航空，他酸「要私菸一萬條的請搭總統專機。」

至於「倫敦5天4夜蔡同學論文聞香團」的行程，彭文正說，他私下已經跟一些倫敦媒體朋友聯絡好，因為時差緣故，第一天大家可以好好休息，他會跟聯絡好的媒體以及國會議員「報平安」。

第二天睡飽飽後，彭文正說，去參觀白金漢宮看看衛兵交接順便問「倫敦哪裡可以買到假學位?」晚上他還約了倫敦大報記者喝咖啡。至於第三天的行程他要拜訪兩個神秘人物，暫時不公開、不能講。其他人可以參訪大英博物館跟大英圖書館。

彭文正表示，他也跟一位英國律師約好，商量在英國提告事宜。第四天可拜訪倫敦塔、西敏寺，下午的時間自由行。他則跟律師、國會議員約好「重頭戲」，拜訪倫敦政經學院（LSE），看看在這些人陪同下，能不能看看「蔡同學神祕消失又出現的論文」，並且詢問基於哪一條規定，不得引述、抄閱、影印?

(中時電子報)