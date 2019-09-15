大陸中共70周年國慶臨近，北京市政府15日發布通告，為確保國慶期間閲兵飛行活動安全，由即日零時起至10月2日凌晨零時，北京東西城等7個區設立禁飛限制區，除慶祝活動期間的閱兵飛行活動及和平鴿、氣球等專項放飛活動外，禁止放飛、升放任何影響飛行安全的鳥類動物和其他物體，直至10月1日國慶結束。

通告內容說，市政府決定於上述期間將東城、西城、朝陽、海澱、豐台、石景山、通州7個區的行政區域設置為淨空限制區，在限制區內養殖鴿子等鳥類動物，必須進行圈養並禁止放飛。信鴿協會要做好協會會員、公棚、俱樂部等的組織管理工作，監督其嚴格遵守有關規定，不得影響飛行安全。

通告指出，在淨空限制區內禁止升放無人機、風箏、氣球、孔明燈等影響飛行安全的物體。淨空限制區所在的區政府要組織公安、城管執法、市場監管等有關部門和街道辦事處、鄉鎮政府，對影響飛行安全的隱患進行認真排查。

通告強調，各級軍事設施保護委員會和公安、城管執法、市場監管等有關部門要對違法違規行為依法予以處罰，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

(中時 )