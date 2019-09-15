楊宗樺(左)、謝政鵬(右)攜手為中華隊拿下台維斯盃與香港一戰勝利的一點。(龔元高提供/陳筱琳傳真)

以「夢幻隊」之姿出征香港台維斯盃團體網球賽二級亞大區賽事的中華男網隊，昨天前兩點單打搶下2勝聽牌，今天第3點雙打由職業賽搭配過多次的「小胖」楊宗樺/「A鵬」謝政鵬出擊，僅58分鐘「胖鵬配」就以6：3、6：2解決王康傑/楊柏朗，提前以3比0確定勝利，收下明年世界組一級升降賽門票。

台維斯盃今年改變賽制，世界組資格賽參賽24對中被淘汰的12支隊伍，會落到分區賽，並根據今年2月4日公布的台維斯盃各國排名分級，中華隊隸屬二級亞大區，獲勝的隊伍可以參加2020年世界組一級升降賽，落敗的隊伍則是參加2020年世界組二級升降賽，中華隊這次對香港前三點打完就宣告勝出，也確定晉級明年3月世界組一級升降賽。

這次中華隊精銳盡出，由熟悉團體網球賽的賴建豪擔任隊長(相當於總教練)，單打一哥莊吉生領軍，加上謝政鵬、楊宗樺、吳東霖、曾俊欣等好手，賽前就抱著必勝決心出擊，莊吉生更信心滿滿地說找不到更好的陣容，這次台維斯盃選手也沒讓球迷失望，傳回捷報。

台維斯盃改制後每一組對決第一天先進行2點單打，第二天則是一場雙打、兩場單打，中華隊直落三點確定勝利後，後面比賽雙方可討論是否要打。

這次台維斯盃中華男網隊仍是龔元高擔任領隊，聚餐時也包紅包犒賞辛苦的選手們，並預祝中華男網好手明年再接再厲奪勝。

(中時電子報)