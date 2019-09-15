台南市為因應老年人口快速成長，今年底將達成37個行政區每區設置至少一處日照中心的目標。市府社會局還結合轄內3家部立醫院的資源，在目前尚無住宿式長照機構的六甲區、新市區、柳營區、玉井區等4個行政區，分別設置住宿式長照機構，最快預計於2023年完工。

社會局指出，台南市從2017年5月起進入高齡社會，今年8月老年人口已達29萬467人，占全市總人口比率15.44％。為因應長照需求，讓長輩接受服務不中斷，市府長照預算跳躍式成長，2017年編列預算7億4000萬元，倍增至2019年預算編列21億5493萬元，長照服務人數也從2017年1萬5054人，快速成長至今年2萬2569人，服務人數成長近2倍。

社會局近年落實社區整體照顧服務模式完成區區長照資源串聯，目前長照服務單位數從2017年348家，增加至今年748家，成長2倍以上；其中，日照中心數量從2014年的14間，迄今已成長至50間，為全台設置數量最高的城市，日照中心將於今年底達成每一行政區都至少設置一處日照中心的目標。

此外，為滿足長輩多元照顧服務的需求，社會局近期更自辦並結合3家部立醫院，規畫於尚無住宿式長照機構的六甲區、新市區、柳營區、玉井區，設置4處住宿式長照機構，為全台各縣市獲中央補助設置住宿式長照機構最多的縣市，預計於2023年完工，未來可讓這些區域及鄰近民眾就近取得平價且優質的長照機構服務。

(中時 )