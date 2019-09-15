苑裡火車站前違停誇張。（摘自苑裡串起來臉書社團）

苑裡火車站前違停誇張。（摘自苑裡串起來臉書社團）

警方加強取締違停車輛。（摘自苑裡串起來臉書社團）

中秋連假開心出遊，有民眾貪圖方便將機車、自行車停放於苗栗縣苑裡火車站站前出入口，數十輛車霸占標有「禁止停車」的黃色網狀線上，進出車站的旅客只能無奈狹縫求生存，誇張停車亂象被民眾拍照PO網，有計程車司機看不下去，今天上午動手移車還給身障人士1個通道，苑裡警方隨後到場勸導並取締違規車輛。

苑裡車站違停亂象頻傳，其中自行車違停最常見，常引起民眾抱怨、陳情，適逢中秋連假出遊人潮多，有民眾圖方面就把機車、自行車停在站前出入口及無障礙通道等，一排排違規車輛停好停滿，讓苑裡鎮民直呼「太誇張！」，有人認為苑裡外籍朋友多，標示、宣導應加把勁，有人則點出解決停車位不足、停車場規畫不善的問題才是根本之道。

今天上午有排班的計程車司機開始移走擋在無障礙設施前的車輛，警方隨後到場加強勸導及取締，目前已開出20張罰單，苑裡分駐所所長周國平表示，希望民眾到火車站臨時停車時，應遵守交通規則，以免影響其他用路人的權益。

警方強調，汽機車違停可依《道路交通管理處條例》處600元以上、1200元以下罰鍰，而自行車違停可處300元以上、600元以下罰鍰，針對無牌照自行車違停，警方將依火車班次定時守候，車主前往牽車時旋即依法開罰。

(中時 )