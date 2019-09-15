中、葡混血女星李嘉欣，1988年以冠軍港姐之姿出道，其美麗模樣與曼妙身材讓她受封「最美港姐」，而人氣極高的她在2008年毅然決定走入家庭，嫁給身家高達800億的富商許晉亨並生下兒子後，李嘉欣遂淡出影壇，沒想到9年來將心思都放在老公、孩子身上的她，近來被目擊現身片場，引發各界熱議，揣測李嘉欣將復出演藝圈。

李嘉欣婚後淡出演藝圈，將心思全放在家庭上頭，然中秋節期間，卻被民眾目擊現身大陸橫店片場，一身淡藍襯衫搭配9分窄管牛仔褲，完全襯托招牌長腿，無論身材還是臉蛋，這麼多年來幾乎沒什麼變化，被讚不愧是女神級人物，「保養太好了」、「還是一如既往的漂亮啊」。

李嘉欣悄然現身片場引發熱議，紛紛猜測到底是誰讓女神願意出馬，而恰好王牌製作人于正的真人秀《演技派》在附近錄影，他也在微博神秘po文寫道：「今年中秋我跟真正的嫦娥過！#演技派開錄# 頂級女神助陣！大家猜是誰？」，眾人多認為他口中的「頂級女神」，說的應該就是李嘉欣，然此事尚未獲得證實。

(中時電子報)