土庫宮廟遶境傳鬥毆致死，警出面闢謠。（摘自黑色豪門企業）

雲林縣土庫鎮鳳山寺14日舉行遶境活動，遶境隊伍因推擠發生打鬥事件，造成3人輕傷，送醫後無大礙，但地方卻傳出有人被打到腦死，15日虎尾警分局出面說明，強調傷者都是輕傷，呼籲不要以訛傳訛造成社會恐慌。

供奉廣澤尊王的土庫鎮鳳山寺14日慶祝建廟385年，信眾與各地分靈、友廟共同參與平安遶境，遶境隊伍行經土庫順天宮廟時，兩批人員因推擠引發口角，最後竟大打出手，混亂中有3人受傷，被送往醫院治療。

事後有人將鬥毆影片上傳網路，由於影片中有人打鬥後跌倒在地，因此傳出有人被打到重傷、腦死，引發地方議論紛紛，虎尾警分局為避免以訛傳訛造成社會恐慌，15日出面說明。

虎尾警分局副分局長龔昶銘表示，14日警方獲報遶境隊伍發生鬥毆，馬上趕往現場，但滋事者已散去，隨即調查相關涉案人員，陸續帶回4人偵訊，15日持續釐清案情，此案共有3人受傷，但都是輕傷，並沒有重傷、腦死情況。

(中時 )