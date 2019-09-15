台中市立委第5選區（北屯、北區）民進黨立委參選人莊競程（前左），15日前往大坑步道拉票，沿途有不少山友見到莊競程，為之驚艷直呼：「好年輕教授」、「很帥喔！」，受到支持者歡迎。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

台中市立委第5選區（北屯、北區）民進黨立委參選人莊競程，在綠營市議員曾朝榮等人陪同下，15日前往大坑步道拉票，到觀音亭參拜。沿途有不少山友見到莊競程，為之驚艷直呼：「好年輕教授」、「很帥喔！」，要求握手及合照，莊競程說，爬山可減緩老化，未來推廣「全民運動」。

從小在北屯長大的莊競程，對大坑山區並不陌生，常到觀音亭爬山並享用炒麵、鹹粥等小吃，現場有許多熱心民眾提供建言，莊競程收到並表示，未來若順利進到立法院，將基層的聲音傳達給中央，透過修法為人民權益把關。

莊競程本身具有醫學工程研究的專長，是民進黨北屯區市議員曾朝榮的親外甥，選戰逼近，外甥有需要阿舅，曾朝榮說，一定要「跳出來」幫忙，與最瞭解地方脈動的基層里長搏感情，全力為台中爭取各項福利。

自稱「本土博士」的莊競程現年38歲，台灣大學醫學工程學系博士，現任交通大學生醫工程研究所助理教授，喊出「公共建設邁向數位科技化、醫療與教育便利民眾、推廣文化觀光等」。市議員曾朝榮服務團隊，每月第3個星期日，在觀音亭提供免費法律諮詢服務、20年不間斷。

(中時 )