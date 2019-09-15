印度上周經歷一場醫學奇蹟，一對年過七旬的老夫婦5日才誕下雙胞胎女兒，成為「全球最老的新手爸媽」，一家四口還沒團聚展開新生活，74歲母親產後就中風入住加護病房，78歲老父親一周後也心臟病發住進加護病房治療。

《紐約郵報》（New York Post）報導，5日印度婦人曼加亞瑪（Erramatti Mangayamma）以高齡74歲之姿誕下一對雙胞胎女兒，成為「全球最老母親」，這是她與78歲丈夫拉歐（Raja Rao ）57年婚姻中首次升格父母親，也讓他們頓時成為「全球最老新手爸媽」。

體重將近2,500克的雙胞胎身體還算健康，不過她們的老爸媽狀況就沒那麼好，母親曼加亞瑪在生產後就持續住在加護病房接受治療，有報導說是因為中風。

父親拉歐在雙胞胎出生後，還興奮接受媒體採訪，當時他高興宣布與妻子倆是「全世界最幸福的夫妻」，孰料一周後，就傳出他心臟病發，與妻子入住同一間醫院的加護病房。

儘管被譽為醫學奇蹟，不過這起超高齡產婦生產案例其實頗具爭議。老夫妻結縭逾50載，卻遲遲沒有孩子，大半輩子都過著被旁人鄙視的生活，他們原本決定領養孩子，不過在造訪了醫院過後，烏瑪珊醫生（Dr. Sanakkayala Umashankar）評估曼加亞瑪的身體狀況良好，可以試試看人工受孕，在使用一名捐贈者的卵子後，曼加亞瑪成功懷孕，她今年1月開始住院待產，月初以剖腹產的方式順利誕下女嬰。

醫生說，當初老夫妻謊稱只有60多歲，她才會答應為他們進行體外人工授精，一直到婦人懷孕後，她先生才不小心向護士透露他們的真實年紀，烏瑪珊說她知道真相時「氣炸了」。

目前曼加亞瑪與拉歐都還在醫院接受治療，不過院方不願意透露他們的身體狀況。他們的親戚表示，如果兩人最終無法撫養這對雙胞胎，親友們會介入幫忙。

(中時電子報)