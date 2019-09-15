國民黨總統參選人韓國瑜獲台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美與南投縣長林明溱，以行動挺韓，展現藍營團結氣勢。（盧金足攝）

中彰投是台灣的心臟，選戰指標被視為「中台灣贏，全台灣就贏」，為此，蔡總統對中部特別著力，日前到南投、彰化下鄉，國民黨總統參選人韓國瑜立即回防固椿，蔡總統2016總統選舉，在中彰投地區拿下過半的得票率，國民黨關鍵一役，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美與南投縣長林明溱，以行動挺韓，展現藍營團結氣勢。

本屆總統大選，蔡英文在台中市的得票率55％；彰化拿下56.47％，南投也獲52％支持率，中彰當時由民進黨籍林佳龍與魏明谷執政，有效助攻蔡英文進總統府。

2020總統大選，中彰投為超級票倉指標，目前都由藍營首長執政，雖面對郭台銘出走紛擾，盧秀燕、王惠美與林明溱以行動破除外界傳言，全力相挺，備受關注的「燕子」、「禿子」合體，也提振支持者士氣。

此外，台中派系成功整合，黑派龍頭、大甲鎮瀾宮董事長顏清標站出來挺韓，還曾發聲明，盼鴻海創辦人郭台銘「以大局為重」曉以大義，韓國瑜昨天一早首站在南屯區萬和宮，顏清標就一路相陪，兒子、立委顏寬恒出任韓國瑜競選辦公室副執行長，全力輔選。

昨天在馬拉松式拜廟行程中，紅派大老、前台中縣長廖了以現身豐原慈濟宮，陪同韓參拜媽祖，紅派還包括前議長張清堂、現任議長張清照挺韓，紅黑派空前大團結，與盧秀燕猶如「鐵三角」，助韓穩固台中選情。

2020總統大選，中台灣儼然一級戰區，藍綠白有志一同都來台中插旗搶拜廟，其中西屯區福壽宮日前蔡總統去參拜，韓國瑜這次來台中，地方盛情力邀韓也到西屯區福壽宮參拜，而韓國瑜昨日甫到梧棲浩天宮參拜，台北市長柯文哲今日也安排梧棲浩天宮的行程，有互別苗頭的意味。

韓國瑜台中行走訪宮廟，利用肢體語言與信徒、支持者互動，不是在高台之處，也不是造勢大會，拉近與鄉親的距離，藍營總動員，雖然各種網路平台興起拚聲量，拜拜獲神明加持，一掃「黑韓」戰術，副市長楊瓊瓔看到韓國瑜奔波消瘦，加上支持者熱情爭相近身接觸，趣稱「上下車都要拉拉褲頭」，韓國瑜對人氣就是最接地氣的民調應更有感。

(中時 )