國民黨總統提名人韓國瑜過去在競選高雄市長時期，因挺韓而爆紅的「五虎將」之一，綽號「最強菜農」的林佳新，據悉已遷好戶籍，將可能代表國民黨出戰民進黨籍的立法院副院長蔡其昌。國民黨台中市長不證實已和林家欣接觸過，也願意接受徵召。但臺中市第一選舉區涵蓋大甲、清水、梧棲等地。且2016年，民進黨得票率超過6成，屬於國民黨艱困選區。

據國民黨台中市黨部表示，本來建議徵召前立委張顯耀參選，但張兩度希望黨中央稍緩送案討論，最後仍表達「家庭因素」無法參選。而地方人士也希望由在地人參選，目前已有備案，據了解韓國瑜的五虎將之一，綽號「最強菜農」的林佳新已在9月10日遷好戶籍，必要時代表國民黨挑戰蔡其昌。

且市黨部證實，已和林佳新接觸過，林也表示如果沒有在地人願意參選，他同意接受徴召挑戰立法院副院長蔡其昌。

但臺中市第一選舉區涵蓋大甲、清水、梧棲等地。且2016年，民進黨得票率超過6成，屬於國民黨艱困選區，若披藍袍出戰想必絕非易事。

此外，因挺韓而聲名大噪的鐵粉除「最強菜農」林佳新外，還有陳清茂、強強滾、文山伯和貼紙哥，也被外界稱為「韓流五虎將」。另外攤商「杏仁哥」吳育全也是死忠韓粉之一。

(中時電子報)