2020大選將近，前總統陳水扁也頻頻踩紅線。(取自陳水扁臉書)

2020大選將近，前總統陳水扁也頻頻踩紅線，繼日前公布演講呼籲票投「一邊一國行動黨」後，今天又宣布凱達格蘭學校《國家領導與發展策略班》9月28開學，他將親自赴北部授課，預計邀請的師資陣容，還有前行政院長賴清德、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦等人。

保外就醫中的陳水扁日前出席餐會，公開站台為一邊一國拉票， 遭質疑違反保外就醫「四不原則」， 陳水扁之後在臉書嗆聲，12年來馬蔡政府基於政治原因對阿扁的政治迫害，並沒有不同。他說，對矯正署想抓阿扁回籠，難道也要逼扁嗆說，「來抓啊！不要逼我選總統」！

陳水扁今天再度發文，邀請新血作伙報名凱校國策班24期，他說，該班9月28日開學，北部上課。「阿扁親自授課，堅強講座陣容，保證滿載而歸」。

他說，國家領導與發展策略班旨在培育與儲備台灣優秀的社會菁英。除了政經人文等講座課程、戶外參訪教學，班級核心活動包括「台灣精神之旅─攀登玉山」、「人權之旅」、「凱達格蘭大辯論」以及關懷弱勢、協助社福團體的「社會服務行動方案」等。

至於本期講座教師，除了陳水扁本人外，他說，目前規劃邀請：游錫堃、賴清德、林信義、周婉窈、林佳龍、蔣理容、游盈隆、邱坤良、林昶佐、唐鳳、林萬億、林曼麗、鄭文燦、陳其南、林智堅、紀國鐘、陳儀深、黃志芳、黃居正、陳俊宏、李漢銘等。課程時間從今年9月28日至2020年1月4日，課程時間以每周六為主，每一堂課為2小時。

對外界質疑扁再度踩紅線，扁的兒子陳致中表示，上課不是公開活動，所以不用申請。扁被安排授課內容是「國家領導的藝術」，大約要到12月才上課。

(工商 )