煥然一新好明亮！台中市大坑風景區公廁翻新啟用。（盧金足攝）

公廁被視為一座城市的文化和品質！台中市大坑是很多登山健行去處，有台中「陽明山」美譽，但想要「方便」時卻因公廁老舊髒亂不方便，台中市觀旅局今年編列3座公廁整修經費，打造全新牆面、更新老舊管線及設備，營造友善公廁新風貌；3座公廁分別位在大坑1號登山步道體訓場附近、大坑民興巷旁臨近大坑5號登山步道、大甲鐵砧山國姓廟旁步道，變身後的公廁，無論是整潔明亮的環境或嶄新的外牆，都讓登山遊客上公廁不再視如畏途。

觀光旅遊局今年針對風景區內因年代久遠，設備及外牆老舊的3座公廁進行整修，不僅更新公廁內老舊設備，也結合大坑生態特色主題規劃設計，加強公廁內的照明及通風設備，每間廁所的門板都繪製風景或可愛的動物圖樣，其中臨近大坑5號登山步道公廁外牆更特別融入地景特色，採當地生態特色的蝴蝶彩繪，也讓大坑的登山環境充滿藝術風情。

市府觀光旅遊局長林筱淇表示，台中市長盧秀燕重視民眾生活的便利，公廁是市政最重要的門面項目，除平時做好基本清潔衛生管理外，改善老舊公廁，提高民眾對公廁滿意度，並落實友善如廁環境。

，觀光旅遊局針對公廁不足的區域進行新建，預計9月底可完成大坑9-1號登山步道公廁新建工程，新建公廁規劃增設親子廁所，後續也將再針對其它老舊登山步道的公廁陸續整修，持續改善公廁環境，達到「不髒、不濕、不臭」三不原則，呼籲民眾一起珍惜愛護如廁環境。

(中時 )