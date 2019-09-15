今年9月28日，是民進黨創黨滿33周年，民進黨文宣部主任王柏鈞今天表示，當天除了將回到創黨地點圓山大飯店舉辦全國黨代表大會外，民進黨中央也正規畫於當日下午2時至8時在中央黨部前的北平東路封街舉辦黨慶，開放民眾入場。

民進黨今年黨慶主題為「台灣派對」，活動以台灣在地精神策劃，集結音樂表演、展覽、市集、論壇等活動，希望邀請所有熱愛台灣這片土地的民眾共同參與。英文為Party in Taiwan，則有台灣政黨與派對的雙關意義。

民進黨指出，作為最大本土政黨，民進黨與台灣民主發展史有密不可分的關係。歷經黨外時期、1986年正式創黨、2000年第一次政黨輪替、到2016年第三次政黨輪替，國會首次過半等重大時刻，民進黨始終堅持民主深化、推動轉型正義以及完善社會公平正義的道路。

此次黨慶的舉辦，以台灣為主題，民主為精神，邀請不同世代共同參與，不只是回顧台灣民主來時路，同時也更要前瞻我們未來的路，守護自由、民主、人權的價值，守護台灣。

負責執行統籌本次黨慶規劃的王柏鈞表示，2020年無疑是台灣人面對未來走向的關鍵抉擇，我們有責任讓民眾對本土價值更加認同，號召大家捍衛台灣無可取代的民主自由精神。在音樂表演方面，將邀請不同曲風類型的台灣獨立音樂人，以聲音呈現台灣文化上的豐富性，演出也將有不同世代的藝人同台勁演。

預計有二本貓 UrbanCat、勞動服務 Community Service、1976樂團、隨性 Random、董事長樂團、Dwagie大支、楊秀卿說唱藝術團 feat. 胖克兄弟PunkerBrothers 等演出。

王柏鈞表示，展覽是本次活動的靈魂所在，過去33年來，不同世代一棒接一棒，持續加入民進黨，加入民主的行列。本次黨慶民眾將可透過「資深黨員x年輕黨員故事展」閱讀深刻而精彩的民主故事，看見每一個年代勇敢的台灣人，更要感謝勇敢的台灣人。

活動特別安排一區，舉辦「民主伴桌、世代共參」論壇，開放本黨同志、社會賢達與民眾針對當前的台灣社會及政治議題進行討論，民進黨期待黨慶的世代對話專題，能促進世代間的對話，共同追求「台灣要贏」、「世代共贏」的民主未來。

當日有預計近40攤的市集活動，包括在地小農、地方創生、本土小吃等主題攤位共襄盛舉，期待讓所有參與民眾體驗台灣的多元與獨特，一起成為「愛台派」。

王柏鈞強調，「台灣派對」是一場屬於台灣人共同的派對，也因為有台灣民主前輩的努力，我們才得以有今天在選舉、言論、文化、藝術、創作等民主自由的果實。「台灣派對」是一場派對，也有台灣政黨深耕33周年的意義，除了要向民主前輩致敬外，也要負責任並勇敢地把守護民主的棒子接力傳承。

(工商 )