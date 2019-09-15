基隆市調和街正在進行人行道拓寬、車道縮減的工程，引起部分居民不滿，議員呂美玲（中）會勘後，要求市府暫時停工，盡速變更設計。（張穎齊翻攝）

基隆市中正區調和街正在進行道路改善工程，人行道將從原本1.5米拓寬至2.5米，車道則從原本3.5米縮減至3米，引發部分居民不滿，擔心人行道太寬、車道太窄，導致大小車爭道引發危險，議員呂美玲要求立即停工，並變更設計；市府工務處則回應，車道3米符合設計，會再和居民溝通。

全長2350米的調和街，是62快速道路連接海科館的重要道路，自2009年拓寬完成後，整整10年未重鋪，市府今年6月開始動工，進行重新刨鋪及電桿下地，但因又要將人行道拓寬，壓縮到車道寬度，引起民怨。

「還我們一條安全寬敞的路！」住在八斗山莊的居民抗議，調和街是直接上62快速道路的重要道路，大貨車、公車、汽機車的車流量大，但位處偏遠，行人真的不多，原有的人行道就夠用，可是現在壓縮了車道，增加大小車擦撞的風險，從八斗山莊轉到調和街的公車，路幅幾乎快不夠轉。

呂美玲表示，過寬的人行道及過窄的車幅設計，都讓當地居民不解，希望市府暫時停工，依照多數用路人需求並考量交通安全，應盡速變更設計，恢復原先路幅，避免行車之間的壓迫。

工務處回應，目前調和街的道路改善工程設計，已將人行道及車道寬度，進行總和考量，並經過中央交通單位的專業建議，仍維持雙向各兩車道、車道寬3公尺的設計，至於居民的意見，市府會再進行溝通，以化解民眾疑慮。

(中時 )