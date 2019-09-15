陳姓男子15日凌晨3時許騎車外出找朋友尋歡，行經北區金華路遭警盤查，他臉露懼色，渾身發抖，令警起疑，果然在他包包內查獲少量海洛因與安非他命，依照毒品危害防制條例移送台南地檢署。

31歲陳男趁著中秋節連假外出與朋友聚會，行經金華路因遭警方攔查，吸毒的陳男過去就曾多次落網，對警察十分敏感，他一下車就嚇得渾身發抖，臉露懼色，面對警方逼問，緊張得無法掩飾，只好乖乖吐實，從包包內拿出少量的海洛因與安非他命毒品。

落網的陳男態度配合，他表示海洛因與安非他命都是日前向人購買來自己吸食，但不知道賣家真實姓名，15日凌晨正想在中秋連假滿足毒癮，沒想到就被警方逮住，在派出所內直呼倒楣。

因為陳男身上同時有一級與二級毒品，被警方依照毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方表示，中秋連假期間仍有取締酒駕勤務，半夜會加強攔查可疑的酒駕車輛，同時意外增加查獲毒品案件的機會。

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(中時 )