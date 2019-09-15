具百年歷史的大溪新勝社飛龍團獲邀參加日本「成田傳統藝能祭」。（祕書處提供／蔡依珍桃園傳真）

具百年歷史的大溪新勝社飛龍團獲邀參加日本「成田傳統藝能祭」。（祕書處提供／蔡依珍桃園傳真）

具百年歷史的大溪新勝社飛龍團獲邀參加日本「成田傳統藝能祭」。（祕書處提供／蔡依珍桃園傳真）

具百年歷史的大溪新勝社飛龍團獲邀參加日本「成田傳統藝能祭」。（祕書處提供／蔡依珍桃園傳真）

具百年歷史的大溪新勝社飛龍團獲邀參加日本「成田傳統藝能祭」。（祕書處提供／蔡依珍桃園傳真）

具百年歷史的大溪新勝社飛龍團獲邀參加日本「成田傳統藝能祭」。（祕書處提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市連續3年受邀參加日本「成田藝能祭活動」，今年由具百年歷史的大溪新勝社飛龍團代表直奔日本宣傳廟會文化，除擔任開幕式首組表演團體外，也在遊街活動中打頭陣，日本遊客驚呼連連搶合照，成功將桃園的傳統技藝行銷到國際舞台。

桃園去年由大溪在地五大社頭之一的「大溪共義團」將軍組太子班，代表參加「成田藝能祭活動」，在祭典開幕式表演、遊街獲滿堂彩，今年則由也是有百年歷史的新勝社飛龍團出訪。

率團的祕書處長顏子傑說，舞龍在台灣廟會祭典、重要慶祝場合都會出現，象徵祈求風調雨順、國泰民安。龍首、龍身、龍尾重量重，表演時相當耗體力，此次除精挑25位舞龍手到日本演出，也特別為此編排，要將最好的演出呈現在日本觀眾面前，果真在開幕式吸引日本遊客目光，頻頻驚呼「好厲害」，彩街遊行中更是爭相與龍頭、龍珠合照。

顏子傑也代表桃園市長鄭文燦出席開幕記者會，除對颱風侵襲關東地區釀災表達關心、慰問，也將鄭文燦親筆慰問信交給成田市長小泉一成。

身著「台灣桃園」特製法被的顏子傑大力向日本遊客介紹桃園，強調桃園和成田兩個城市都是國際機場所在地，同是國家門戶，16日將是雙方締結友好城市3年的日子，過去4年，桃園和日本的友好城市互動關係佳，雙方交流不流於形式，進行有深度、多元的實質互動，期許能持續拓展雙邊的城市友誼。

(中時 )