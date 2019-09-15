年約30多歲邱姓男子任職於某科技公司，日前在某交友網站認識了2名身材姣好的女子，邱男與對方相約性交易，對方要求只要送出虛擬寶物後立刻現身，邱男前前後後購買16萬元虛擬寶物，對方卻避而不見，連手都沒摸到，才警覺自己受騙上當，連忙向新北市永和警分局報案。

據悉，邱男日前在某交友網站認識2名年輕女子，女子照片身材姣好、青春洋溢，邱男還自傳私密處照給其中一名女子說「只給妳看！」邱男邀約2女外出見面性交易。

對方回覆要先贈送虛擬寶物，才願意出面。邱男前前後後刷卡13筆，共16萬餘元，但2名女子都避而不見、訊息不再回覆，他才驚覺受騙上當，前往報警處理。

永和警分局表示，遇到詐騙要謹記三要領；一聽、二掛、三查證；一聽、是否有詐騙關鍵字；二掛、聽完後立刻掛斷電話，不讓歹徒繼續操控情緒。

三查證則是快撥打110、165反詐騙諮詢專線查證，並將剛剛的電話內容告訴165，詐騙集團善於利用人性的弱點，營造各種情境拐騙金錢，破解最好的方法，就是「要錢免談」。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )