移民署自邱豐光上任署長後，針對失聯、逃逸移工，採取強力取締及開放自首雙管齊下的方式，將人數從2016年的5.3萬人，有效降至2019年7月的4.7萬人，未來會協同農委會、警政署，持續加強查處，有效維護社會治安。

移民署表示，失聯移工滯台人數自2016年底5.3萬人、2017年底5.2萬人，截至2019年7月底止，更持續降至4.7萬人，專案查處作為已見成效。

根據內政部警政署統計資料，2012年至2018年期間，平均每年查獲刑案犯罪人數為24萬2857人，其中，外籍移工平均每年犯罪人數為1490人，占0.61％；犯罪態樣仍以竊盜、公共危險罪及毒品居多，移民署已針對山老鼠、車手等新興犯罪態樣，組成專案追查。

移民署指出，自2012年下半年起，聯合國安團隊成立專案加強查處，並將非法雇主和仲介列為重點查察對象，以減少移工失聯後非法工作機會。另建立「自行到案」機制，鼓勵失聯移工自行到案，對於到案者免予收容並協助當事人辦理返國手續，已有效降低移工失聯及犯罪人數。

(中時 )