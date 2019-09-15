洋基15日宰藍鳥，封王魔術數字剩下4，然而近來某位球迷的抱怨引起媒體注意，這位叫薩姆(Justin Some)的球迷對洋基的票價策略十分不滿。他購買了1100美元的季後賽門票，卻被要求加收92美元，理由是他沒有續訂明年的季票。

「這根本是羞辱人，這是我最後一次買票了。」27歲的薩姆是居住曼哈頓的洋基迷，他連兩季購買「41場方案」季票(例行賽主場82場)。但是洋基季票年年上漲，該方案從去年起依序是1664美元、2067美元、2327美元，差不多3年就漲了40%！

薩姆說他明年付不起所以取消續訂，然後售票部門就要他補差額，因為今年季後賽的好康價格只適用於明年的季票持有者。薩姆花的錢還不只這些，他會追著到客場去看比賽，如今他很生氣。「我覺得洋基不歡迎我了，我以後不如在家裡看轉播。」

洋基今年例行賽已經累積超過300萬人次進場，排行美聯第一。本季主場人數最少的是對爐主老虎的系列賽，3場合計「只」有97000人，生意這麼好當然要漲價了。《紐約郵報》報導薩姆的故事之後，洋基也派人出來回應，意思是說「門票價格本來就是浮動的，不僅行之有年，而且也不只我們這樣做。」

(中時電子報)