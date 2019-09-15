交大華廈大樓外牆磁磚鬆動脫落，影響行人及用路人安全，推動都更有其必要性。（陳育賢攝）

屋齡超過20年的新竹市「交大華廈社區」面臨外牆老化的問題，新竹市政府輔導社區居民參與「自主都更」，歷經4年整合後15日獲營建署核定外牆拉皮補助2000萬元，成為竹竹苗區首件獲老屋拉皮補助的社區大樓，也是竹竹苗自主都更案首例。

市長林智堅指出，新竹市屋齡30年以上老舊住宅達5萬戶，市府自2015年起推出「自主都市更新輔導計畫」，積極輔導社區爭取中央經費補助，補助項目包含外牆拉皮（含空調與外部管線整理美化、廣告招牌拆除及鐵窗拆除費用等）、騎樓整平或門廊修繕、植栽綠美化、街道家具設施、維護公共安全必要的公用設備修繕及更新、增設或改善無障礙設施、提高建物耐震能力等。

都發處表示，交大華廈位在水源市場旁，為地上19層、地下3層的鋼筋混凝土大樓，所有權人數240位，1997年完工，但近年因外牆逐漸劣化，有磁磚、鋁板剝落事件發生，影響行人及用路人安全，經社區管委會召開所有權人會議，有多達88％所有權人同意辦理外牆翻新。

此次社區決定進行包括外牆拉皮、屋頂漏水、耐震初評、無障礙環境改善、基地綠美化、空調管線整理等改善，總工程費約6000萬，獲中央補助2000萬，其餘費用由全體住戶共同分攤。

都發處長陳凱凌表示，該大樓外牆磁磚鬆動脫落，推動都更有其必要性，但推動都更最困難之處，在於戶數多、住戶意見難以統合，此案也成為竹竹苗區首宗成功爭取經費都更案，背後最大功臣為社區熱心的婆婆媽媽們。

住戶是於2016年起密集與市府輔導團隊磋商，在市府協助下於2017年協助爭取到內政部補助規畫設計費201萬元，請到專業建築師協助規畫，最終正式核定得到2000萬補助，預計今年底完成聽證、審議後，明年初可望正式動工拉皮。

市府指出，此案幕後功臣之1是住戶陳姓女士，她說，自主都更拉皮妙招首重互信跟毅力，她不怕花時間，挨家挨戶敲門、發傳單從不喊累，一開始也有不少住戶不同意外牆拉皮，就只能慢慢溝通，化解疑慮。相關資訊可於都發處官網查詢。

(中時 )