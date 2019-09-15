蔡英文總統今天直攻對手韓國瑜所在的高雄市，由前高雄市長、現任府秘書長陳菊陪同搶選票，還抽空吃了紅豆牛奶冰，陳菊表示，「休息一下，一定要為這個城市的未來好好加油！」紅豆牛奶甜蜜而沁涼的好滋味，平實而深刻，是讓人無法忘懷的高雄味。

陳菊今天在臉書貼出和蔡英文一起吃冰的照片，她說，今天回到高雄，特別邀請小英總統來品嘗我們高雄在地的好滋味，感受這座城市最澎湃、最大港的人情味。

對這家冰店，陳菊指出，高雄鍾老闆是我的好朋友，記得以前跑行程偶有空檔就來問候鍾老闆，看到大汗淋漓、氣喘吁吁的我們，他總會端來招牌的紅豆牛奶，沒有多說什麼，只是用他的笑容告訴我們：「休息一下，一定要為這個城市的未來好好加油！」

她說，最近這段時間，很難得再有空檔到鍾老闆店裡坐坐、聊聊，但每隔一段時間，他就會特地託人送紅豆牛奶來辦公室，「就像是提醒我們別忘了這個屬於高雄的好滋味，那是濃到化不開的、滿滿的人情味」。

陳菊表示，過去一年來，每當她遭受抹黑造謠、謾罵攻擊的時候，腦海中總惦記著這些在高雄默默關心她、支持她的好朋友，「是他們給我繼續努力下去的勇氣，是他們的熱情熱心讓台灣更美好」。

她感謝鍾老闆「帶給我們真誠的溫暖與感動」，讓紅豆牛奶的甜蜜滋味沖淡了生命的苦澀，讓我們心上的美好化作最溫柔而堅定的目光，看顧台灣這塊土地，不曾退讓。

(工商 )