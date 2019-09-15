火腿隊在8月初還有與軟銀爭洋聯第一的實力，不過8月後兵敗如山倒，再加上昨日以1比3輸給軟銀，確定今年無緣洋聯戰績龍頭，更連3年戰績在洋聯倒數。賽後火腿監督栗山英樹為此向球迷致歉，而日媒點出火腿贏不了的原因，其中有一點是年輕選手例如王柏融、清宮幸太郎，都無法填補洋炮萊爾德(Brandon Laird)的空缺。

根據北海道新聞《道新體育》報導，目前火腿戰績60勝68敗5和，排在洋聯第5，接下來僅剩10場比賽，即使全勝最高也只能搶到第3名，栗山監督想要帶領火腿拿下日本一的願望破滅，對此執掌第8年兵符的栗山監督表示，「真的很對不起。」難過向球迷致歉。

《道新體育》指出今年對於火腿來說充滿失算，雖然本季的球隊口號是「驀進」，不過開季以來戰力不完整、先發洋投馬丁尼茲(Nick Martinez)養傷大半球季都沒登板，6月時還遇到上澤直之左膝蓋骨骨折，球季提早報銷。

再加上該媒指出火腿太愛用年輕選手，不過戰績顯示王柏融、清宮幸太郎都無法填補火力強大的洋炮萊爾德(Brandon Laird)空缺。火腿在近2個月遇上8連敗、9連敗的大低潮，是戰績直直落的原因之一，栗山監督今年採用的「假先發」及比賽中與以往不同的守備策略，也有可能造成球員更大的疲勞感。對此栗山監督則表示會持續努力，戰到最後。

王柏融本季出賽87場，305打數有78支安打，包含3支全壘打及35分打點，打擊率0.256。自8月10日傷癒歸隊以來打擊陷入大低潮，近3場都在板凳待命沒有先發，王柏融沒有適時提供火力輸出，對火腿戰績多少有影響。

(中時電子報)